Азаров обіцяє встановити 15%-ву надбавку медпрацівникам

Уряд має намір встановити 15%-ву надбавку працівникам медичної сфери за особливі умови праці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Сьогодні ми плануємо встановити додаткову надбавку за особливі умови праці в розмірі 15% до окладу молодшим медичним сестрам», - сказав М.АЗАРОВ.

Він пояснив, що надбавку буде встановлено для молодших медпрацівників у будинках-інтернатах, пансіонатах для інвалідів, ветеранів війни і праці, громадян похилого віку та дитячих будинках.

«Розмір цієї щомісячної надбавки у середньому буде складати приблизно 200 грн. – середньомісячна заробітна плата значно підвищиться. Думаю, не треба доводити, що для цієї категорії працівників така довгоочікувана надбавка просто необхідна», - зазначив М.АЗАРОВ.