На період можливої епідемії грипу ліків достатньо

В усіх регіонах України є достатній запас лікарських засобів на період можливої сезонної епідемії грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів міністр охорони здоров’я Зиновій МИТНИК.

«Є відповідний запас ліків у всіх регіонах без винятку. В усіх лікувальних закладах достатній запас ліків», - сказав З.МИТНИК. Він зазначив, що ці ліки у медичних закладах будуть надаватися безкоштовно населенню.

У той же час міністр не дав точних прогнозів, коли можна очікувати епідемію грипу в Україні. «Ми опираємося і на прогнози світових вчених, що стосуються грипу. За прогнозами і світових вчених, і наших вчених – це кінець листопада – перша половина грудня», - сказав З.МИТНИК.