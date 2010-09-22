МОЗ наступного тижня завершить перевірки харчоблоків шкіл

Міністерство охорони здоров’я України наступного тижня завершить перевірку харчоблоків шкіл, які проводяться у зв’язку з отруєнням дітей у школі в Євпаторії.

Про це повідомив УНІАН міністр охорони здоров’я Зиновій МИТНИК.

«Перевірки регулярно йдуть. В Україні не одна школа, їх дуже багато», - сказав З.МИТНИК.

Однак міністр ще не має попередніх результатів цих перевірок. Як зазначив З.МИТНИК, після закінчення перевірок їх результати будуть оприлюднені.

Як повідомляв УНІАН, 10-12 вересня були госпіталізовані 67 дітей, які отруїлися в школі № 12 в Євпаторії.

Міліція порушила кримінальну справу за статтею «неналежне виконання обов`язків з охорони життя і здоров’я неповнолітніх».

13 вересня міністр охорони здоров`я України Зиновій МИТНИК доручив Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ перевірити харчоблоки всіх навчальних закладів держави.