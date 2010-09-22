Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» і ФК «Шахтар» оголошують про новий етап соціального партнерства

23 вересня 2010, об 11:00 в Медіацентр Донбас Арени відбудеться презентація нового етапу соціального партнерства Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» і Футбольного Клубу «Шахтар» - «Сирітству - ні!».

У прес-конференції візьмуть участь:

- Директор Фонду Ріната Ахметова - Анатолій Заболотний,

- Директор ФК «Шахтар» - Сергій Палкін,

- Головний тренер ФК «Шахтар» - Мірча Луческу,

- Керівник проектів і програм Фонду Ріната Ахметова - Дар`я Касьянова,

- Футболіст ФК «Шахтар.

У ході буде представлено стратегію партнерства, основним акцентом якої стане пропаганда національного усиновлення та сімейних цінностей.

Вперше в Україні спорт та благодійність об`єднуються для досягнення спільних цілей. Унікальне партнерство буде включати в себе кращі світові практики та власні ідеї. Один з футболістів «Шахтаря» розповість власну історію усиновлення дитини ...

ДОВІДКА. Фонд Ріната Ахметова реалізує всеукраїнський проект, спрямований на розвиток сімейних форм виховання та національного усиновлення. За підтримки футбольного клубу в грудні 2009 року відбувся благодійний матч між ФК «Шахтар та ФК« Іллічівець ». Кошти, зібрані з продажу квитків, були спрямовані на боротьбу із сирітством в Україні. А вихованці інтернатів Донецької області мають можливість відвідувати всі домашні матчі улюбленого клубу.

Запрошуємо до висвітлення та участі в події, яка відбудеться 23 вересня 2010 об 11-00 в Медіацентр Донбас Арени (вхід з боку вул. Челюскінців).

Додаткова інформація за телефонами:

38050347 1978 1937

38 (062) 381 51 47

dduyun@fdu.org.ua

Дар`я Дуюн

Про фонд. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду - Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду - Рінат Ахметов.