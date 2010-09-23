Чи дозволять їсти генно-модифіковану сьомгу?

Управлінню з продуктів і ліків США (Food and Drug Administration) будуть потрібні додаткові дослідження для того, щоб визнати генетично модифіковану сьомгу придатною до вживання в їжу. Такими є попередні результати наради експертів FDA з питання про можливе схвалення нового продукту.

Раніше представники FDA заявляли про те, що не бачать істотних приводів сумніватися в безпеці генетично модифікованої риби для здоров`я споживачів. Однак на нараді, що стартує в понеділок, один з консультативних комітетів наглядового органу заявив про необхідність більш ретельного вивчення питання щодо алергічних реакцій, які може спровокувати новий продукт.

Сьомга під назвою AquAdvantage, виведена Массачусетської компанією AquaBounty Technologies, може стати першим генно-модифікованим продуктом, дозволеним до промислового розведення для вживання.

AquAdvantage представляє собою атлантичну сьомгу, в геном якої вбудовані додаткові гени, що регулюють ріст риби. У результаті AquAdvantage набирає вагу удвічі швидше звичайної сьомги. На думку розробників, генно-модифікована сьомга не становить загрози для навколишнього середовища, оскільки у промислових масштабах планується розводити тільки стерилізованих самок AquAdvantage.

AquaBounty Technologies домагається розгляду про питання визнання генно-модифікованої сьомги повноцінним продуктом харчування протягом десятиліття. Експериментальне розведення AquAdvantage в лабораторіях компанії-розробника розпочалося близько 13 років тому.

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