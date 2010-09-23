Діти з сімей російських погорільців відпочили в Євпаторії

11:04, 23 вересня 2010
Країна
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Більш як 180 дітей із сімей російських погорільців і вихованців дитячих будинків пройшли курс оздоровлення у провідних санаторіях Євпаторії.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та преси МЗС РФ.

«На запрошення Ради Міністрів Автономної Республіки Крим більше 180 дітей із сімей погорільців і вихованців дитячих будинків пройшли курс оздоровлення в провідних санаторіях Євпаторії. Для них були створені всі умови для відпочинку і лікування, забезпечена насичена культурна програма. У середині вересня діти повернулися відпочилими і зміцнілими», - говориться в повідомленні.

У Росії високо цінують цей живий відгук і практичну допомогу з боку керівництва і дружнього народу України, наголошує МЗС РФ.

Також у російському зовнішньополітичному відомстві відзначають, що в Україні з розумінням поставилися до складної ситуації, що склалася в літній період, у Росії у зв`язку з природними пожежами.

«Крім допомоги за лінією Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, що направило на гасіння лісових пожеж два літаки АН-32, в Україні щиро співчувають юним росіянам, які постраждали від стихії», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Росії кількість згорілих будинків унаслідок літніх пожеж перевищила 2,5 тисячі, 50 населених пунктів не підлягають відновленню. Загинули від лісових пожеж 53 людини, постраждали майже 500 людей.

 

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