Завтра у Києві відкривається міжнародний конгрес психоаналітиків

У п`ятницю, 24 вересня, у Києві відкривається 5-й Міжнародний конгрес Європейської конфедерації психоаналітичних психотерапій, про це повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН організатори форуму.

Засновник і ректор Міжнародного інституту глибинної психології (Київ) психоаналітик Світлана УВАРОВА, відзначила, що інтерес до форуму великий.

«Прибувають учасники з 18 країн світу. Не лише з Європи, а й з Америки, Аргентини, з багатьох регіонів України – близько 200 осіб. Це свідчить про високий інтерес. Сподіваюся, це відображатиме якість того психоаналізу, який ми даємо людям», - сказала С.УВАРОВА.

За її словами, процеси інтеграції дозволяють перейняти досвід зарубіжних колег, що посилить якість послуг, які надають психотерапевти в Україні.

Ректор Східноєвропейського інституту психоаналізу (Санкт-Петербург, Росія) доктор психологічних наук професор Михайло РЕШЕТНІКОВ відзначив, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, 40% всіх пацієнтів, які звертаються до лікарів-інтерністів (терапевтів, хірургів тощо) не потребують жодної лікарської допомоги, а потребують психотерапії.

«Психоаналіз, на жаль, перебуває на узбіччі процесу. Головне очікування, пов`язане з міжнародним конгресом, це те, що він дасть стимул для розвитку психотерапії в Україні. Учасниками цього конгресу є фахівці із світовими іменами, провідні фахівці у галузі психоаналізу, психотерапії, практичної психології. Ми маємо намір обговорити загальні проблеми психоаналізу, його розвиток і у тому числі і розвиток в Україні», - сказав М.РЕШЕТНІКОВ.