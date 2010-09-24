Фонд «Розвиток України» і ФК «Шахтар» оголосили про новий етап співпраці

Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» і Футбольний Клуб «Шахтар» оголосили про початок нового етапу соціальної співпраці в рамках проекту фонду «Сирітству ні!».

Про це повідомили сьогодні в Донецьку на прес-конференції директор Фонду «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ, директор ФК «Шахтар» Сергій ПАЛКІН, головний тренер ФК «Шахтар» Мірча ЛУЧЕСКУ і керівник проектів та програм фонду Дар’я КАСЬЯНОВА.

За словами учасників прес-конференції, в Україні вперше добродійність і спорт об`єдналися заради досягнення спільної мети – пропаганди національного усиновлення й сімейних цінностей. Найближчим часом буде запущено спільну інформаційну кампанію, діти-сироти продовжать відвідувати футбольні матчі, а футболісти їздитимуть у гості в дитячі будинки. Планується, що на розминку перед матчами футболісти ФК «Шахтар» виходитимуть у футболках із написом «Сирітству - ні!».

І у фонді, і в Клубі твердо переконані - дитина повинна виховуватися в сім`ї.

С.ПАЛКІН підкреслив, що для ФК «Шахтар» тема сирітства «не байдужа» й офіційно оголосив, що тепер «боротьба з сирітством стає одним із напрямків діяльності клубу». Він нагадав, що крім запрошення дітей-сиріт на матчі за участю «Шахтаря» й відвідання гравцями й тренерами команди дитячих будинків, футболісти «Шахтаря» «вже мають досвід усиновлення дітей: яскравий приклад – Рустам ХУДЖАМОВ і у минулому – Ян ЛАШТУВКА, які усиновили дітей, і це гідне поваги».

С.ПАЛКІН зазначив, що «спільно з Фондом ми хочемо звернути увагу суспільства, увагу України на цю проблему, й своїм яскравим прикладом продемонструвати те, яким чином ми хочемо з цією проблемою боротися».

А.ЗАБОЛОТНИЙ у свою чергу сказав, що «тема дітей-сиріт перебуває під особистою увагою Ріната АХМЕТОВА, засновника фонду «Розвиток України» і Президента ФК «Шахтар». За його словами, Фондом уже багато зроблено для вирішення проблеми сирітства в Україні. Так, наприклад, минулого року на «Донбас Арені» відбувся добродійний матч на підтримку порталу sirotstvy.net, завдяки якому вже усиновлено 576 дітей.

Але А.ЗАБОЛОТНИЙ зазначив, що, якщо взяти проблему в цілому, то в Україні сьогодні проживають 31 тис. дітей-сиріт, які підлягають усиновленню, і «те, що ми робимо - це лише маленька дещиця того, що ми можемо зробити, й того, що ми повинні зробити».

«Тому участь футбольного клубу в цьому, об`єднання наших зусиль у вирішенні цієї проблеми, мені здається, дуже хороша й потрібна ініціатива, потрібна для нас перспектива», - сказав керівник Фонду «Розвиток України».

Підтвердженням усіх сказаних слів була радісна, по-дитячому невимушена поведінка малюка Жені, якого привели на прес-конференцію його батьки - Рустам і Стела ХУДЖАМОВИ. Батьки усиновленого в січні 2010 року хлопчика Жені призналися, що він для них став «джерелом радості та щастя».