Психологічна напруженість наростає в усіх країнах - експерти

Психологічна напруженість наростає в усіх країнах.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив ректор Східноєвропейського інституту психоаналізу (Санкт-Петербург, Росія) доктор психологічних наук професор Михайло РЕШЕТНІКОВ.

«Людство у цілому наближається до зміни парадигм розвитку. У який бік - поки невідомо, однак психологічне напруження наростає практично в усіх країнах», - відзначив М.РЕШЕТНІКОВ.

Професор назвав три основні причини і складові такої ситуації у світі. «По-перше, це потужне переміщення природних ресурсів без освоєння конкретних територій. Там, де нафта, газ, корисна копалини, більше не виникають міста та інфраструктура. По-друге, швидке переміщення величезних сум грошей. Третє - високі технології стають привілеєм лише кількох країн у світі. Що спричиняє зростання незадоволення в інших країнах і збіднення», - відзначив М.РЕШЕТНІКОВ.

Однак найголовнішою причиною психологічної напруженості в усьому світі, на думку професора, є повільна ненасильницька зміна всієї європейської популяції, яка пов`язана з тим, що в більшості європейських країн з`явилася величезна кількість масових професій, які початково не обираються титульними націями - будівельні, гірські робітники, готельна і ресторанна сфери.

«В усіх європейських країнах часто можна почути таку фразу – «приїхали ці і все захопили». Виникає запитання - чому ми, живучи тисячоліттями на своїх територіях, нічого не захоплювали? І, напевно, головне, що може тут запропонувати психотерапія і соціальна терапія, - послідовне виховання толерантності, терпимості і пошани до інших націй. Я не вважаю себе песимістом, проте для мене абсолютно очевидно, що з часом ми можемо стати національною меншиною на своїх одвічних територіях, і до цього слід готуватися, насамперед, психологічно», - підкреслив професор.

Кажучи про населення пострадянських країн, М.РЕШЕТНІКОВ відзначив, що люди втратили сенс, віру, відбувається розмежування людей за політичними, соціальними стандартами.

У свою чергу, засновник і ректор Міжнародного інституту глибинної психології (Київ) психоаналітик Світлана УВАРОВА відзначила, що за останні 10 років зросли можливості впливати на масову свідомість і сіяти масову паніку. «Ми живемо у зміненому середовищі. У середовищі, в якому ми весь час є публікою, постійно знаходячись перед екраном, - чи то телевізора, чи то монітора, і звідти нам весь час надходять сигнали, які об`єднують нас у масу, і далі діють закони масової психології», - підкреслила С.УВАРОВА.