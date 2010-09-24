Вакцини для профілактики грипу будуть наприкінці вересня

Вакцини для профілактики грипу будуть в наявності у кабінетах щеплення наприкінці вересня.

Як інформує прес-служба МОЗ України, на сьогодні в країні затверджено штамовий склад вакцин актуальний для країн Північної півкулі на епідемічний сезон 2010-2011 р.р.: ІНФЛУВАК (виробництва "Абботт Біолоджікалз Б.В”, Нідерланди); ФЛЮАРИКС (виробництва GlaxoSmithKline Biologicals Branch of SmithKline Beecham Pharma Gmbh & Co.KG, Бельгія); ВАКСІГРИП (виробництва sanofi pasteur S.A., Франція); Гриппол Нео та Гриппол Плюс (виробництва ТОВ "Фарма Лайф", Україна).

Також на експертизі з метою реєстрації перебуває вакцина Інтанза 15 / Інтанза 9 (Intanza 15 / Intanza 9) виробництва Sanofi Pasteur S.A. (Франція).

В МОЗ нагадують, що у зв’язку із наближенням сезонного підвищення захворюваності на грип та ГРВІ міністр охорони здоров`я України Зіновій МИТНИК звернувся до голів обласних державних адміністрацій, міст Києва та Севастополя, прем’єр-міністра АР Криму з проханням передбачити можливість закупівлі вакцин для проведення профілактичних щеплень проти грипу для груп медичного та епідемічного ризику.

До групи першого типу, контингент якої має високу можливість клінічних ускладнень грипу, належать: особи з хронічними захворюваннями (дихальної та серцево-судинної систем, нирок, обміну речовин); особи віком понад 60 років; жінки, які ймовірно, перебуватимуть у 2-му чи 3-му триместрі вагітності під час епідемії грипу; особи, що перебувають у спеціалізованих колективах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку, будинках дитини тощо).

До груп другого типу, контингент якої має висока можливість інфікування грипом, належать: діти дошкільного віку, школярі, підлітки, студенти середніх та вищих учбових закладів; персонал медичних закладів; персонал дошкільних, середніх та інших навчальних закладів, інтернатів, будинків дитини та осіб похилого віку тощо; робітники сфери послуг, торгівлі, транспорту, військові, а також особи, що перебувають у контакті з великою кількістю людей; персонал підприємств, установ, організацій (з метою запобігання спалахам); жінки, які ймовірно, будуть перебувати у 2-му чи 3-му триместрі вагітності під час епідемії грипу.

Загалом в Україні зареєстровано 10 вакцин для профілактики грипу. Однак відповідно до рекомендацій ВООЗ, кожна така вакцина має проходити щорічно перегляд штамового складу.