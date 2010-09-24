Краса за біологічним годинником

Шкіра жінка підкоряється роботі біологічних ритмів, як втім, і всі органи людського тіла. Знання того, що потрібно шкірі в ті чи інші періоди допоможе зберегти красу та отримати максимальну ефективність від косметичних процедур.

Рано вранці з п`яти і до семи годин шкіра нарівні з усім організмом готує себе до настання нового дня. І це не залежить від того спите ви ще або ж тільки повернулися з бурхливої вечірки, або прокидаєтеся. В цей час починають вироблятися гормони, які відповідають за захисні функції шкіри. Значно знижується ділення клітин. Тому застосовувати в цей часовий проміжок маски і активні креми просто немає сенсу. Найкраще підбадьорити шкіру контрастними обливаннями, які подарують їй свіжий вигляд.

У проміжку з семи і до восьми ранку в судинах шкіри посилюється кровообіг і підвищується вміст у клітинах активних речовин. Тому будь-які нові косметичні процедури можуть спровокувати алергічні реакції.

З восьмої і до десятої ранку в судинах поступово підвищується тиск, при цьому їхні стінки звужуються. У цей час судини як ніколи сприйнятливі до впливів, як до внутрішніх, так і до зовнішніх.

У багатьох жінок звичка викурити з ранку сигаретку з чашкою кави в даний проміжок часу приносить непоправну шкоду шкірі.

У період з восьми і до десяти ранку найкращий час для нанесення макіяжу.

Період з години і до третьої дня не найкращий для краси шкіри. У цей час шкіра схильна до впливу біологічних ритмів. Під їх впливом знижується кров`яний тиск у судинах шкіри, тому шкіра втрачає свій тонус. На обличчі стають видні зморшки, а зовні шкіра обличчя виглядає втомленою.

Щоб привести свою шкіру в норму в цей час рекомендується відпочити. Якщо ви знаходитесь вдома, то після обіду необхідно трохи поспати. А якщо ви знаходитесь на роботі - присвятіть час прогулянці на свіжому повітрі.

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