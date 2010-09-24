Погода на вихідні: чи буде тепло?

Завтра в Україні опади не очікуються, вранці слабкий туман.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер південно-східний (у південній частині північно-східний), 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, на узбережжі морів 12-17°; вдень 19-24°, у південній частині та на Закарпатті місцями 25-27°.

У Київській області у суботу температура вночі 5-10° тепла, вдень 19-24°. Укиєві температура вночі 7-9° тепла, вдень 22-24°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 18-22°, у Дніпрі біля Києва 16°.