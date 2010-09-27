Синоптики розказали, якою буде погода у жовтні

У жовтні середньомісячна температура складатиме 6-12 градусів тепла.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

”Середня місячна температура повітря складе 6-12 градусів, на півдні Криму – до 14 градусів, в Карпатах місцями 4-5 градусів тепла”, - йдеться у метеорологічному бюлетені за жовтень.

Також в Укргідрометцентрі прогнозують у жовтні заморозки, але, як пояснюється, це є звичайним природним явищем, особливо у другій половині місяця.