Україна втратила мільйони через махінації з вакцинами

"Укрвакцина" звинувачує компанії Olden Group (США) і "Інтерфарм" (Україна) у фінансових махінаціях з поставками вакцин у 2008-2009 роках.

У розпорядженні видання "Комерсант-Україна" опинився текст позовної заяви "Укрвакцини" до американської компанії Olden Group, поданий 17 вересня до суду Портленда (штат Орегон, США).

На думку позивача, Olden Group порушила американське законодавство, у кілька разів завищуючи ціни на вакцини, що поставляються в Україні.

Імовірно вона використовувала офшорні фірми для відмивання більше $60 мільйонів бюджетних платежів через банки Латвії, США, Німеччини та України.

"Порушення були виявлені в результаті міжнародного фінансового аудиту використання бюджетних коштів у 2008-2009 роках, проведеного компанією Trout Cacheris (Вашингтон, США) за дорученням Кабміну", - пише видання.

Крім Olden Group, у позові також фігурують компанія Sanofi Pasteur - підрозділ фармацевтичної компанії Sanofi-Aventis Group (Франція), що займається вакцинами, - і українська компанія "Інтерфарм".

Згідно з позовом, повідомляє газета, у 2008 році "Укрвакцина" уклала контракт на покупку вакцин з компанією "Інтерфарм" як з ексклюзивним дистриб`ютором Sanofi в Україну.

При цьому "Інтерфарм" повідомив, що закуповує їх у постачальника не безпосередньо, а через дистриб`ютора Olden Group. "У 2008 році "Укрвакцина" заплатила "Інтерфарму" $22 мільйони для імпорту п`яти видів вакцин виробництва Sanofi", - пише видання.

"Якщо "Інтерфарм" платив Sanofi по $3 за дозу вакцини, у митній декларації зазначалося, що він купив їх у Sanofi по $8 за дозу", - йдеться у позовній заяві.

За припущенням "Укрвакцини", штучно завищені ціни на медпрепарати завдали держпідприємству збитки в розмірі $26 мільйонів.

"Серед препаратів, що згадуються в позові, фігурує, зокрема, вакцина проти дифтерії, коклюшу та правця Pentaxim, застосування якої викликало широкий громадський резонанс у 2009 році", - йдеться у публікації.

Як відомо, 5 серпня 2009 року, на наступний день після щеплення двома вакцинами, у тому числі і Pentaxim, померло чотиримісячне немовля в Енергодарі (Запорізька область).

12 серпня 2009 у Волинській області помер п`ятимісячний малюк, що пройшов за два дні до смерті вакцинацію препаратом Pentaxim. 17 серпня в Донецьку померли двоє немовлят трьох і чотирьох місяців, які за кілька днів до смерті були щеплені вакциною Pentaxim.

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