Виробники сигарет спростовують те, що українці стали менше курити

За останній час обсяги продажів сигарет істотно не змінилися, навпаки, українці почали більше купувати дешевих цигарок, запевнили тютюнові компанії.

Виробники сигарет заявляють, що українці не стали менше палити.

За даними тютюнових компаній, за останній час обсяги продажів сигарет по країні за кардинально не змінювалися.

"Навпаки, збільшилися обсяги продажу дешевих сигарет", - повідомили у представництві великої тютюнової компанії.

Тютюнники відреагували так на дані соцопитування, проведеного в Україні на замовлення ВООЗ. Воно свідчить, що за п`ять років від сигарет відмовилися майже половина жінок, що палять, і чимало чоловіків, ще близько 68% курців заявляють, що хочуть позбутися цієї звички.

"У 2005 році в Україну курили близько 10 млн. чоловіків і 4 млн жінок, зараз - 8 і 2 млн відповідно. Думаю, вплинуло підвищення цін на сигарети, заборона курити у громадських місцях та попередження на пачках, наприклад, про загрозу імпотенції", - розповів експерт МОЗ з контролю за тютюном Костянтин Красовський.

Дані опитування також засвідчили: більш ніж 90% населення підтримує заборону паління на всіх робочих місцях, а підтримка українцями повної заборони реклами тютюну зросла майже на 30%.

Для отримання репрезентативних даних на загальному рівні в опитуванні використовувалась багатоступенева кластерна вибірка. Для участі в опитуванні обиралися особи від 15 років і старші. Загалом було опитано 8173 респонденти.

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