КМДА хоче продати акції Борщагівського фармзаводу

Головне управління комунальної власності Київської міської державної адміністрації оголосило конкурс з відбору оцінювача для визначення ринкової вартості з метою продажу 29,94% акцій ЗАТ НВЦ “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”.

Відповідне оголошення опубліковане в муніципальній газеті «Хрещатик» (№139 від 28 вересня ц.р.).

Згідно з повідомленням, конкурс з визначення оцінювача відбудеться 13 жовтня 2010 року.

Довідка УНІАН. ЗАТ “Науково-виробничий центр “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” (БХФЗ, м. Київ) займається виробництвом і реалізацією понад 100 найменувань лікарських препаратів: препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, центральної нервової системи, вітамінів, анальгетиків, сорбентів й інших ліків. На рік підприємство виробляє близько 200 млн. упаковок таблеток, 4 млн. упаковок сиропів, 15 млн. упаковок антибіотиків у капсулах, 14 млн. флаконів стерильних антибіотиків. Продукція заводу експортується до країн близького і далекого зарубіжжя.

"Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” у І півріччі 2010 року зменшив чистий прибуток на 24,7% порівняно з відповідним періодом минулого року - до 19,014 млн. грн.