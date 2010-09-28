На Буковині виявили сибірку

В одному із домогосподарств Хотинського району Чернівецької області виявлено тварину, хвору на сибірку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації, для підтвердження або спростування захворювання патматеріал від тварини було досліджено в обласній державній лабораторії ветеринарної медицини і отримано позитивний результат на сибірку.

На селянське господарство накладено карантин. Аби запобігти розповсюдженню збудника у навколишньому середовищі у місцях утримання тварин проведено дезінфекцію, тіло хворої тварини спалено, усі тварини господарства, а також велика рогата худоба села щеплені проти сибірки.