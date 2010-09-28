Азаров здійснив кадрові ротації у сфері охорони здоров’я
Звільнили першого заступника міністра
Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ здійснив кадрові ротації у сфері охорони здоров’я.
Відповідні розпорядження розміщено на Урядовому порталі.
Зокрема, звільнено з посади першого заступника міністра охорони здоров’я України Василя ЛАЗОРИШИНЦЯ та призначено на цю посаду Віктора ЛИСАКА.
Заступником міністра охорони здоров’я України призначено Владлену ДУБІНІНУ.
Крім того, М.АЗАРОВ звільнив Ігоря СТАСЮКА з посади заступника голови Комітету з контролю за наркотиками згідно з його заявою, та Євгенію МАТЮШКО з посади заступника голови Комітету з контролю за наркотиками згідно з її заявою.
Також на Урядовому порталі містяться розпорядження про звільнення 29 вересня Сергія ЛИТВИНЧУКА з посади першого заступника начальника Державної інспекції з контролю за цінами у зв’язку із скороченням кількості посад перших заступників начальника цієї інспекції та про звільнення Миколи ШВЕДЕНКА з посади голови Державного комітету рибного господарства України за власним бажанням.