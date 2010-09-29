Україна передує по хворобах судин і серця

Україна посідає одне з перших місць у світі за рівнем захворюваності та смертності від хвороб судин і серця.

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні йшлося на прес-конференції, присвяченій XІ Національному конгресу кардіологів.

На думку керівника дислипідемій Інституту кардіології ім. Стражеска АМН України, професора Олени МІТЧЕНКО, покращити соціальну і медичну ситуацію, пов`язану з високою смертністю від серцево-судинних захворювань, можуть широкі заходи, спрямовані на попередження таких явищ як ожиріння, цукровий діабет, куріння.

«У курінні зараз задіяні всі молоді шари студентства, робітничої молоді. Ця звичка значно шкодить здоров`ю населення, погіршуючи всі показники захворюваності та смертності. Відмова від куріння – це достатньо простий захід щодо покращення всієї статистичної звітності», - зазначила О.МІТЧЕНКО.

У свою чергу, керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії Інституту кардіології ім. Стражеска, професор Олександр ПАРХОМЕНКО зазначив, що в нашій країні серцево-судинна смертність є провідною причиною серед інших.

“Серед всіх чинників ризику основоположним чинником є гострий коронарний синдром, надання якісної допомоги, яка може врятувати пацієнта. Кажучи про гострий коронарний синдром, чомусь думають про інфаркт, стенокардію і забувають, що 75% жертв цієї патології не доживають до госпіталізації», - сказав О.ПАРХОМЕНКО.

За його словами, в Україні було проведено регістр спільно з Європейським товариством кардіологів. “Час приїзду швидкої допомоги через годину і час затримки з госпіталізацією більше трьох годин неприпустимо. Думаю, що сьогодні одним із пріоритетних завдань професіоналів, які працюють в цій галузі, є не тільки впровадження нових методів, але і значне вдосконалення організації швидкої допомоги”, – сказав О.ПАРХОМЕНКО.