Пояснили можливу причину смертей під час занять спортом
Природжена кардіоміопатія
Медики пояснили можливу причину раптових смертей молодих людей під час занять спортом.
Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні йшлося на прес-конференції, присвяченій XІ Національному конгресу кардіологів.
За словами директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.Амосова АМН України, академіка Національної Академії медичних наук України Геннадія КНИШОВА, раптові смерті можуть бути пов`язані з природженою генетично обумовленою гіпертрофічною кардіоміопатією.
“Тобто, товстенний м`яз лівого шлуночку могутньо скорочується, людина нібито фізично здорова, але там є посередині перетяжка, яка перекриває рух крові всередині шлуночку. І це призводить до порушення ритму, збою і раптової зупинки серця. Це - спеціальна патологія”, – сказав Г.КНИШОВ.
Академік зазначив, що саме це захворювання викликає раптову смерть у спортсменів, молодих людей під час кросу.
“Зараз з інституту фізкультури до нас звернулися, щоб усіх студентів перевірити щодо гіпертрофічної кардіоміопатії. Саме ця хвороба призводить до раптових зупинок серця у спортсменів, які мають дуже хороший могутній м`яз”, – зазначив Г.КНИШОВ.
Він вважає за необхідне всім дітям, військовослужбовцям і спортсменам масово провести ультразвукове обстеження. “За кілька хвилин перегляду можна відразу ж поставити діагноз”, – сказав Г.КНИШОВ.
Директор Національного інституту серцево-судинної хірургії також зазначив, що фахівець за зовнішнім виглядом людини може визначити наявність серцево-судинних захворювань.
“Досвідчений лікар навіть за пульсацією вени може сказати, що це тристулкова недостатність, за ціанозом, властивим певному пороку, за пальцями – синява, годинникоподібні нігтьові фаланги. Ознак дуже багато, і досвідчений лікар може визначити основні серцеві захворювання”, – сказав Г.КНИШОВ.
У свою чергу, директор Інституту кардіології імені академіка М.Д.Стражеска АМН України, академік Національної Академії медичних наук України Володимир КОВАЛЕНКО відзначив важливість комплексних масових медичних обстежень у школах, які проводилися в СРСР.
«Це дуже правильна тактика на передчасне виявлення хвороб і попередження таких ситуацій, які, на жаль, сьогодні зустрічаються. Проте таке становище пов`язане ще з однією обставиною, коли люди мають можливість обстежуватися, і не роблять цього. Слід виробляти, формувати національну ментальність щодо ставлення до свого здоров`я», - наголосив В.КОВАЛЕНКО.