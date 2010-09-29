Завтра в Україні дощі

Завтра майже в усіх регіонах України пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в гідрометцентрі, 30 вересня пройдуть дощі, вночі в Карпатах місцями з мокрим снігом, в південній частині, а вдень і в більшості центральних та східних областей сильні дощі, в Криму з грозами. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західної частини, пориви 17-22 м/с, вдень в Криму та Приазов`ї місцями 25-30 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 9-14° (в Карпатах вночі та вдень 1-6° тепла); в південній та східній частині вночі 9-14°, вдень 13-18°, на узбережжі Криму протягом доби 17-20°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 17-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 9-14°.

У столиці також хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-20 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 11-13°.

29 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 19-23°, в Дніпрі біля Києва 16°.