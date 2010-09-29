В українських жінок і чоловіків будуть рівні права та можливості

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту розробило Концепцію та проект Загальнодержавної цільової соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, про це 28 вересня перед початком роботи прямої телефонної лінії з українськими громадянами в Кабінеті міністрів міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Р.САФІУЛЛІН.

Він зазначив що ґендерна політика є одним із пріоритетів соціально-економічної політики, визначених «Державною програмою економічного і соціального розвитку України на 2010 рік».

Міністр повідомив, що в Україні створено та діє національний механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Зокрема, він нагадав, що при 38-ми центральних органах виконавчої влади діють експертні робочі групи із впровадження ґендерних підходів. Існує інститут радників з ґендерних питань – при центральних органах виконавчої влади та у 18 областях України при головах обласних державних адміністраціях. У 17 областях України створено та діє 21 ґендерний центр.

Наразі розробляється проект закону України "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

Р.САФІУЛЛІН нагадав, що питання забезпечення ґендерної рівності, зокрема, досягнення, а також наявні проблеми були викладені у представлених у доповіді Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на загальних дебатах 65-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у національній доповіді про виконання Цілей Розвитку Тисячоліття та доповіді міністра під час презентації Національної доповіді "Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна – 2010".

На поточний момент міністерством розроблено ряд нормативно-правових актів, серед яких Концепція та проект Загальнодержавної цільової соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 року; проекти постанов Кабінету міністрів "Про затвердження положення про Радника з ґендерних питань" та "Про затвердження положення про Ґендерний центр" тощо.

Всі документи перебувають на опрацюванні в центральних органах виконавчої влади та обласних державних адміністраціях.