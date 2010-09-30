У Києві представлять офіційну статистику з усиновлення в Україні

В медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція, присвячена Дню усиновлювача. Буде представлено офіційну статистику з усиновлення в Україні. Також гості розкажуть про дії на користь розвитку сімейних форм виховання. Крім того, будуть озвучені проблеми, з якими стикаються вихованці і випускники інтернатних установ. Учасники: директор департаменту з питань усиновлення і захисту прав дітей Людмила Балим; керівник програм і проектів фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Дарина Касянова; шеф-редактор редакції «Главред» Діана Дуцик; начальник Служби у справах дітей Микола Кулеба, герой (вул. Стрітенська, 2/8). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 502 52 12, (050) 474 34 42.