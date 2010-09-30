8-місячній дівчинці терміново потрібна допомога!

Просимо допомоги у лікуванні – Ребенок Софійки. Дівчинка народилася

8 січня цього року. Радості батьків не було меж - появи доньки чекали понад три роки.

Але за три місяці до родини несподівано прийшла біда. Софійці поставили страшний діагноз – повна глухота, що означає – у майбутньому дитина не буде чути і говорити. В Інституті отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка повідомили, що слух дитини можна врятувати, зробивши операцію у ранньому віці. До 1 року Софійці необхідно вживити імплантат. Операція та імплантат коштують 306 тис. грн.

У батьків таких грошей немає. І вони дуже сподіваються на Вашу підтримку і небайдужість. Родина буде вдячна за будь-яку допомогу.

Телефон мами Софійки - Катерини Ребенок 050- 807-19-51

Рахунок відкрито у Державному ощадному банку України у м. Чернігові (у гривні)

МФО 353553

код 09353504

р/р 2909490006

особ. рах № 221871

Отримувач коштів – Ребенок Катерина Юріївна

Призначення платежу – для лікування дитини

Реквізити банку для отримання переказів у євро:

56: CORRESPONDENT BANK - SWIFT CODE: COBADEFF

Comerzbank AG, Frankfurt am Main

57:AACCAUNT WITH INSTITUTION: Acc.4008865941/01

SWIFT CODE: COSBUAUKCHG, JSC Oschadbank

59: BENEFICIARY: 2620190005/114

70: REMITTANCE INFORMATION: Money transfer (10024/0000) Чернігів МФО 353553

71А: Details of Charges: OUR