8-місячній дівчинці терміново потрібна допомога!
Діагноз – повна глухота
Просимо допомоги у лікуванні – Ребенок Софійки. Дівчинка народилася
8 січня цього року. Радості батьків не було меж - появи доньки чекали понад три роки.
Але за три місяці до родини несподівано прийшла біда. Софійці поставили страшний діагноз – повна глухота, що означає – у майбутньому дитина не буде чути і говорити. В Інституті отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка повідомили, що слух дитини можна врятувати, зробивши операцію у ранньому віці. До 1 року Софійці необхідно вживити імплантат. Операція та імплантат коштують 306 тис. грн.
У батьків таких грошей немає. І вони дуже сподіваються на Вашу підтримку і небайдужість. Родина буде вдячна за будь-яку допомогу.
Телефон мами Софійки - Катерини Ребенок 050- 807-19-51
Рахунок відкрито у Державному ощадному банку України у м. Чернігові (у гривні)
МФО 353553
код 09353504
р/р 2909490006
особ. рах № 221871
Отримувач коштів – Ребенок Катерина Юріївна
Призначення платежу – для лікування дитини
Реквізити банку для отримання переказів у євро:
56: CORRESPONDENT BANK - SWIFT CODE: COBADEFF
Comerzbank AG, Frankfurt am Main
57:AACCAUNT WITH INSTITUTION: Acc.4008865941/01
SWIFT CODE: COSBUAUKCHG, JSC Oschadbank
59: BENEFICIARY: 2620190005/114
70: REMITTANCE INFORMATION: Money transfer (10024/0000) Чернігів МФО 353553
71А: Details of Charges: OUR