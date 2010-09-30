Скільки українців цього року перехворіють на грип

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) прогнозує захворюваність майже трьох з половиною мільйонів осіб під час можливої сезонної епідемії грипу в Україну у 2010-2011 роках.

Як повідомила в ході прес-конференції головний лікар центральної санітарно-епідеміологічної станції Міністерства охорони здоров`я Любов Некрасова, за статистичними даними, за період з жовтня 2009 року по березень 2010 року, в Україні на грип та ГРВІ перехворіли 7,7 млн. людей.

Головний інфекціоніст МОЗ Сергій Крамарєв прогнозує найбільшу активність трьох штамів грипу. "На цей рік вже є прогноз, що буде каліфорнійський грип А (H1N1), буде вірус грипу H3N2 і вірус грипу В", - повідомив він.

Також Крамарєв зазначив, що всі антигени цих трьох типів вірусу на сьогоднішній день введені у вакцину, яка буде на сезон 2010-2011 рекомендована для профілактики грипу.

Нагадаємо, 23 вересня міністр охорони здоров`я України Зіновій Митник у зв`язку з наближенням сезонного збільшення чисельності захворювань на грип та ГРВІ звернувся до глав обласних державних адміністрацій, міст Києва та Севастополя, прем`єр-міністра АР Крим з проханням передбачити можливість закупівлі вакцин для проведення профілактичних щеплень проти грипу.

ua.korrespondent.net