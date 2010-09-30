Нестабільність наклала негативний відбиток на наше благополуччя

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ констатує, що політична нестабільність наклала негативний відбиток на психологічне і соціальне благополуччя українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві на засіданні Громадської гуманітарної ради, присвяченому розвитку в Україні фізичної культури і спорту у контексті формування в державі здорового способу життя.

За словами глави держави, сьогодні нормами життя українців стали такі негативні чинники, як неправильне харчування, недостатня рухома активність, зловживання алкоголем і тютюном.

«Політична нестабільність, яка переслідувала Україну практично всі 19 років Незалежності, наклала відбиток і на психологічне і соціальне благополуччя громадян», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, у разі подальшого збереження таких негативних тенденцій збереження здоров’я українського народу перетвориться на довгострокове гальмо соціально-економічного розвитку.

«Очевидно, що необхідність розробки і впровадження ідеологічно нової державної політики щодо покращення стану суспільного здоров’я назріла», - заявиввін.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, переорієнтація громадян на здоровий спосіб життя, формування у кожноговідповідального ставлення до свого здоров’я і здоров’я оточуючих як найвищої цінності є одним з першочергових завдань державної політики.

«Розвиток в Україні фізичної культури і спорту є стратегічним пріоритетом державної політики», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.