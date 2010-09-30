Українські діти вживають найбільше алкоголю і тютюну

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ констатує, що українські діти і молодь вживають найбільше у світі алкоголю і тютюну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві на засіданні Громадської гуманітарної ради.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, за роки Незалежності в Україні значно зросла кількість випадків передчасних смертей, особливо серед чоловіків. Він навів статистику, що за цей період населення держави скоротилося на 6 млн. і на сьогодні становить 45,8 млн. людей.

Також, наголосив глава держави, викликає особливе занепокоєння стан здоров’я дітей і молоді. «Впродовж останніх років не спостерігалося навіть тенденції до покращення стану здоров’я дітей. Навпаки, у порівнянні з 2003 роком показник захворюваності дітей у 2009-му збільшився на 15%», - констатував Президент.

Він навів дані, що серед дітей прогресують хронічні хвороби серцево-судинної, ендокринної та нервової системи. «Думаю, те, що українські діти вживають більше, ніж будь-де у світі, алкоголю і тютюну… Виросло ціле покоління пивної молоді», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.