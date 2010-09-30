Інтернатна система в Україні не відповідає інтересам дитини

Фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» не підтримує політику зміцнення інтернатної системи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявила керівник програм і проектів фонду Ріната Ахметова “Розвиток України” Дар’я КАСЬЯНОВА.

«Після червневих подій, коли вийшло доручення АЗАРОВА про те, що потрібно зміцнювати інтернатну систему, всі громадські організації - служби у справах дітей, Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту - були і обурені й уражені. Дуже багато говорять про інтереси дитини, про те, що потрібно захищати дитину, і лише сім`я повною мірою відповідає цьому. Але сьогодні ми бачимо, що система інтернатних установ зміцнюється і це дуже помітно», - сказала Д.КАСЬЯНОВА, зазначивши, що яскравим прикладом цього став інцидент у Ніжинському інтернаті і реакція на нього влади.

«Коли дізналися, що відбувається в дитячому будинку для дітей-інвалідів, відбулося що – система почала активно закриватися. Замість активних дій з реформування інтернатної системи почали зміцнювати її матеріально-технічну базу. При цьому почали заповнювати всі інтернати і дитячі будинки дітьми з малозабезпечених сімей», - сказала Д.КАСЬЯНОВА.

Вона вважає, що якщо дитину вилучають з неблагополучної сім`ї, необхідно цю дитину влаштовувати в хорошу сім`ю, це може бути і прийомна сім`я, і дитячий будинок сімейного типу, і опіка, і усиновлення.

«Інтернатна система абсолютно не відповідає інтересам дитини, тому що найприродніша форма перебування дитини-сироти - сім`я чи наближена до сім`ї форма. Фонд АХМЕТОВА на підтримку національного усиновлення, на підтримку розвитку сімейних форм виховання спільно з партнерами запустив проект «Сирітству – ні!», на якому вже більше 10 тисяч анкет дітей сиріт, позбавлених батьківської опіки, і сьогодні вже 579 дітей перебувають в сім`ї. Однозначно, ситуація змінюється і процес усиновлення запущено. Але не варто забувати, ще сьогодні більше 20 тисяч дітей перебувають в інтернатних установах», - сказала Д.КАСЬЯНОВА, зазначивши, що інтернатна система задовольняє лише базові потреби дитини.

За її словами, численні дослідження ЮНІСЕФ та інших міжнародних організацій свідчать, що якщо дитина пожила більше трьох років в інтернатній системі, то в своєму розвитку вже ніколи не зможе наздогнати своїх однолітків, і це доведений факт.

Як сказала Д.КАСЬЯНОВА, кожна друга дитина шкільного віку, яка виховується в інтернатах, проходить через всі форми насильства – емоційного, фізичного і сексуального. «Життя дитини в інтернаті засноване на залежності від інтернату, він нічому не навчає, крім того як жити в цьому інтернаті. За межами інтернату ці підлітки або вже дорослі люди стикаються з проблемами і залишаються з ними наодинці», - зазначила Д.КАСЬЯНОВА.

Як повідомляв УНІАН, у Ніжинському дитячому інтернаті, де перебувають діти з ураженнями центральної нервової системи, 11 серпня була зареєстрована смерть п`яти вихованців. Всі померлі у віці від 10 до 19 років. Кілька дітей було госпіталізовані до міської лікарні.

Згідно з попередніми висновками лікарів, у дітей була діагностована вірусна інфекція з екзантемою (висипом), диференційована з герпетичною. Пізніше як можливу причину смерті дітей і дорослих в установі назвали гостру респіраторну ротавірусну інфекцію.

Прокуратура порушила кримінальні справи у зв`язку з госпіталізацією і загибеллю вихованців Ніжинського інтернату.