Українці більш оптимістичні у своїх прогнозах, ніж росіяни

Українці більш оптимістичні у своїх прогнозах на майбутній рік, ніж росіяни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного Міжнародним дослідницьким агентством ІФАК (IFAK), які були представлені сьогодні на прес-конференції в Києві.

Так, за результатами опитування, загалом оптимістичні у своїх прогнозах на майбутній рік 47% українців, в той час як кількість оптимістично налаштованих росіян становить 37%. Песимістичними в своїх прогнозах залишаються 28% українців і 36% росіян.

32% опитаних, як в Росії, так і в Україні респондентів вважають, що їх матеріальний стан покращиться в 2011 році. Погіршення матеріального становища очікують 23% українців і 14% росіян.

Щодо найбільш важливих проблем, характерних для країни, то 73% українців вважають найголовнішими економічні проблеми, тоді як серед росіян економічні проблеми назвали найважливішими 49% опитаних.

Досить різні думки висловили громадяни двох країн щодо питання тероризму: лише 4% українців вважають тероризм важливою проблемою для України, в той час, як в Росії тероризм віднесли до важливих проблем, характерних для країни, 24% опитаних.

А ось оцінка рівня корупції серед населення обох країн співпала - 64% росіян і 62% українців назвали корупцію серед найважливіших проблем.

Щодо недотримання прав людини то важливою проблемою для країни її вважають 13% росіян і 24% українців.

Дослідження проводилось з 3 по 15 вересня 2010 р. серед жителів міст України і Росії з населенням понад 50 тис. чол. у віці 18-60 років шляхом телефонного опитування. Приблизна похибка дослідження в межах 3% (±3% при Р=0,95 в Україні і ±3,2% при Р=0,95 в Росії).