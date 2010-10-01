Міністр пропонує ввести огляд старшокласників у нарколога
10:17, 01 жовтня 2010Країна
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Виявити наркоманів
Міністр охорони здоров`я України Зиновій МИТНИК і міністр науки і освіти Дмитро ТАБАЧНИК вважають за доцільне введення у старших класах шкіл обов`язкового огляду у лікаря-нарколога.
Як передає кореспондент УНІАН, на міжвідомчій нараді у Генеральній прокуратурі України, З.МИТНИК відзначив, що старшокласників під час обов`язкового щорічного огляду має оглядати і лікар-нарколог, щоб своєчасно виявити дітей, які вживають наркотики.
Д.ТАБАЧНИК підтримав цю ініціативу і сказав: "Це дуже позитивно, тому що це рання профілактика. Нарколог значно професійніше зможе виявити того підлітка, який приохотився до наркотиків". Міністр освіти підкреслив, що це доцільно ввести для старшокласників.
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