В Україні більш як 100 тисяч сиріт

Сьогодні в Україні проживає 100,3 тисячі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомила директор Держдепартаменту з питань усиновлення і захисту прав дітей Людмила БАЛИМ.

За її словами, порівняно з минулим роком кількість таких дітей зменшилася. «У 2008 році дітей сиріт було 103,5 тисяч, тобто кількість зменшилася майже на три тисячі. Серед дітей, які знайшли сім`ю в усиновленні - 35 тисяч, під опікою і піклуванням проживає майже 63 тисячі дітей. У прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу – вже майже 9 тисяч. Тобто, велика кількість дітей, які не мають батьків, вже реалізувала своє право на виховання в сім`ї, хай і не в рідній», - сказала Л.БАЛИМ.

Проте вона зазначила, що близько 29 тисяч дітей, які перебувають на обліку, виховуються в різних інтернатних установах країни. «Ці діти чекають своїх батьків. Сьогодні головне завдання держави – допомогти їм знайти своїх батьків. В останні роки питання сімейного облаштування дитини були пріоритетними, залишаються такими і зараз. Сім`я – найкраще для дитини», - переконана Л.БАЛИМ.