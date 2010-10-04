42-й Президент США Білл КЛІНТОН вважає, що в ХХІ столітті померти від СНІДу є злочином. На цьому він наголосив в неділю в Києві, виступаючи під час акції «Битва за майбутнє», присвяченої боротьбі зі СНІДом, передає кореспондент УНІАН.

«Це злочин в ХХІ столітті для молодої людини - померти від СНІДу. Не варто цього робити. Але ви повинні мати бажання пройти тестування. Власне, підтримувати своє здоров’я», - сказав Б.КЛІНТОН.

Він закликав усіх учасників акції «Битва за майбутнє» розказати про це своїм друзям і спонукати їх пройти тест на ВІЛ/СНІД.

За словами Б.КЛІНТОНА, наразі вакцини проти СНІДу не існує, а є лише профілактика і лікування.

«Моє життя присвячене порятунку молодих людей, щоб попередити смерть», - наголосив екс-президент США.

Як повідомляв УНІАН, в неділю на Михайлівській площі в Києві відбулася акція «Битва за майбутнє», присвячена боротьбі зі СНІДом. Вона була організована Фондом АнтиСНІД Олени ПІНЧУК. В акції взяли участь майже 3 тисячі осіб, переважно молодого віку. Також в ній були задіяні відомі українські артисти.