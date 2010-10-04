В Україні працює 12 центрів з тестування ВІЛ/СНІДу. Про це повідомив 42-й Президент США Білл КЛІНТОН, виступаючи в неділю у Києві під час акції «Битва за майбутнє», присвяченої боротьбі зі СНІДом, передає кореспондент УНІАН.

«Ви повинні дійсно мати бажання пройти перевірку на ВІЛ/СНІД. Ми робимо все можливе для 12 центрів з тестувань в Україні», - запевнив Б.КЛІНТОН,

За його словами, раніше в Україні , пройшовши тест на ВІЛ/СНІД, результат можна було отримати за кілька днів. Як зауважив екс-президент США, раніше люди не наважувалися на тестування, а половина з тих, хто його проходив, не поверталися за результатами, незважаючи на свій ВІЛ-позитивний статус.

Б.КЛІНТОН повідомив, що зараз в Україні працюють 12 центрів з тестування, яким надає допомогу його Фонд з підтримки боротьби зі СНІДом.

В цих центрах люди можуть отримати попередній результат досліджень за кілька хвилин після тесту, а також необхідну консультацію.

За його словами, вже 9 тисяч українців пройшли тестування в цих центрах, і 17 відсотків з них отримали ВІЛ-позитивний діагноз. «Іншими словами, є багато людей, які будуть жити, і вони тепер знають, що їм робити, аби не інфікувати інших людей», - зазначив екс-президент США.

Як повідомляв УНІАН, в неділю на Михайлівській площі в Києві відбулася акція «Битва за майбутнє», присвячена боротьбі зі СНІДом. Вона була організована Фондом АнтиСНІД Олени ПІНЧУК. В акції взяли участь майже 3 тисячі осіб, переважно молодого віку. Також в ній були задіяні відомі українські артисти.