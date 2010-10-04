Збільшення збору за держреєстрацію ліків - необґрунтоване

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вважає необґрунтованою законодавчу ініціативу Міністерства охорони здоров`я про збільшення збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів із 100 євро (1090 грн.) до 22 мінімальних зарплат, тобто до 19,954 тис. грн. за кожну лікарську форму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

Зокрема, Держкомпідприємництва відмовив у погодженні відповідного законопроекту, розробленого Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України.

Фахівці Держкомпідприємництва провели аналіз даного регуляторного акта і виявили, що розробником економічно необґрунтовані та непояснені запропоновані зміни. В законопроекті передбачений не прозорий механізм нарахування розміру збору та не доведено його доцільність та ефективність. Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів не наводить аргументи та не прогнозує результати впровадження запропонованих норм для суб’єктів господарювання.

За висновком Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва проект Закону не може бути погодженим у запропонованій редакції.

Довідка УНІАН. Усі проекти регуляторних актів, які розробляються центральними органами виконавчої влади, мають погоджуватися із спеціально уповноваженим органом. Держкомпідприємництва погоджує лише кожен другий регуляторний акт, який надходить до Комітету. Так, з початку 2010 року на погодження надійшло 1113 проектів регуляторних актів, розроблених центральними органами виконавчої влади, погоджено – лише 567.