Завтра вночі будуть заморозки

Синоптики прогнозують вночі 5 жовтня заморозки, вдень – до 12° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у вівторок у південній буде частині хмарно, місцями невеликий, в Криму помірний дощ. Вітер східний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, в Криму - до 10°, вдень - 10-15°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-4° тепла, заморозки на поверхні грунту - 0-5°, місцями в повітрі - 0-2°; вдень - 7-12° тепла; в Карпатах вночі - 0-5° морозу, вдень - 2-7° тепла.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-4° тепла, заморозки на поверхні грунту - 0-5°, місцями в повітрі - 0-2°; температура вдень - 7-12° тепла.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-2°; вдень близько 10° тепла.