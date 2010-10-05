Отруйні відходи з Угорщини у річку Тиса та в Україну - не потраплять

Загрози попадання отруйних відходів з Угорщини у річку Тиса та на територію України немає.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

За повідомленням Посольства України в Угорській Республіці, близько 14.00 4 жовтня у м. Айка (400 км від кордону України) зі сховища глиноземного заводу через руйнування бетонних стін вилилося 600 тис. куб. м червоного шламу, яким залито 7 населених пунктів, розташованих поруч з підприємством.

Внаслідок екологічної катастрофи загинуло двоє осіб, доля ще трьох залишається невідомою, госпіталізовано 60 осіб.

З населених пунктів проводиться евакуація жителів. Пошкоджено газопровід високого тиску, припинено рух залізничного транспорту. У регіоні оголошено надзвичайний стан.

Раніше іноземні ЗМІ повідомляли, що в Угорщині стався вибух на дамбі резервуару з отруйними відходами алюмінієвого виробництва. Вибух на дамбі резервуару з так званим "червоним шламом" стався на великому підприємстві з виробництва алюмінію Ajkai Timfoldgyar Zrt за 160 кілометрів на захід від Будапешта. За даними глави місцевих рятувальників Дьєрдя БАКОША, після вибуху з резервуару вилилося 600-700 тисяч кубічних метрів токсичних відходів.