В Україні непроста ситуація з підлітковою злочинністю

В Україні склалася непроста ситуація з підлітковою злочинністю.

На цьому було наголошено під час засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, що проходить під головуванням міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА сьогодні у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

На розгляд засідання було винесене питання профілактики дитячої злочинності та бездоглядності.

Як було наголошено у ході засідання, статистика правоохоронних органів свідчить, що на сьогодні на долю підліткової категорії населення приходиться у 7 разів більше негативних вчинків, ніж на інші дитячі категорії, у цьому віці у 40 разів зростає кількість невмотивованих вчинків.

Найкриміногеннішим віковим періодом на сьогодні є 16-17 років – у цьому віці підлітками вчиняється до 62% злочинів від загальної кількості. При цьому немає обмежень чи виключень в залежності від соціального статусу неповнолітніх злочинців – ними стають як безпритульні (без батьківської опіки та постійного місця проживання), вихідці із неблагополучних сімей, так і вихідці із цілком педагогічно та матеріально благополучних сімей.

Одним із негативних аспектів зростання дитячої бездоглядності та безпритульності, як відзначалося у ході засідання Ради, стало погіршення матеріального благополуччя дорослої частини населення; збільшення кількості безробітних, загострення соціальних суперечок між дітьми та батьками. У зв’язку з цим проблема здобування грошей для дітей вулиці вийшла на перший план. За статистикою, на сьогодні кожна п’ята дитина заради отримання грошей вчиняє крадіжку та реалізовує крадене.

З метою подолання та упередження правопорушень підлітками Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада ухвалила низку рекомендацій профільним міністерства та відомствам - Міністерству України у справах сім`ї, молоді та спорту, Міністерству освіти і науки України, Міністерству внутрішніх справ України.

Серед іншого, ухвалено рекомендації щодо залучення до правовиховної, правоосвітньої та профілактичної роботи молодіжних громадських організацій. Органам влади рекомендовано сприяти розвитку мережі притулків для неповнолітніх, центрів соціально-психологічної реабілітації та приймальників-розподільників для неповнолітніх.

Планується розпочати роботу із залучення підлітків, схильних до правопорушень, до безпосередньої участі у проведенні громадських заходів. Передбачається випуск телефонного довідника для учнів навчальних закладів про управління, служби, які займаються питаннями неповнолітніх тощо.

***Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення було створено відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29 травня 1995 р. «Про Програму правової освіти населення України». Координацію діяльності міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, а також методичне забезпечення щодо правової освіти населення здійснює Міністерство юстиції.