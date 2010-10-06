Тривалість життя українців збільшилася

Колишній міністр охорони здоров`я України Микола Поліщук заявив, що в період з 2007 року по 1 січня 2009 року медики спостерігали збільшення тривалості життя українців на 1,3 року, пише видання "Фокус".

За словами екс-міністра, таке збільшення тривалості життя українців спостерігається вперше з 1906 року.

Також Поліщук додав, що з 2006 року було проведено глобальне дослідження серед 600 тисяч жителів України. Результати цього дослідження показали, що кількість курців в Україні скоротилася на 4,5 мільйона осіб.

Згідно прогнозу ВООЗ, до 2030 року в Україні може залишитися 30 мільйонів осіб, якщо медицина залишатиметься на такому катастрофічному рівні.

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