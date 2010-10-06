На тему пенсійної реформи пропонують провести слухання

Народні депутати від БЮТ Микола ТОМЕНКО та Валерій СУШКЕВИЧ зареєстрували у парламенті проект постанови про проведення парламентських слухань на тему: «Пенсійна реформа як складова економічних реформ».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, згідно з проектом постанови, відповідні парламентські слухання пропонується провести 1 грудня 2010 року.

Автори проекту переконані, що проведення парламентських слухань на дану тему дозволить всебічно обговорити сучасний стан пенсійної системи в Україні, виробити якісні та обґрунтовані рекомендації з метою визначення чіткого плану загальнодержавних комплексних заходів щодо подальшого вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні.

«Наша основна мета - визначити оптимальний варіант реформування пенсійної системи, який повинен враховувати пріоритети загальної стратегії соціально-економічних відносин в Україні», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Він переконаний, що намагання розв’язати фінансові проблеми Пенсійного фонду за рахунок вирішення окремих локальних проблем, зокрема, підвищення пенсійного віку для жінок, – це хибний шлях.

«Необхідно відновити принципи справедливості, а не шукати механізми збільшення коштів по наповненню Пенсійного фонду за рахунок людей, в даному випадку жінок», - наголосив М.ТОМЕНКО і додав, що в першу чергу треба починати зі змістовної реформи пенсійного забезпечення.

Водночас, на його думку, реформа пенсійної системи має проводитись упорядковано, повинна початись з реформи заробітної плати, зокрема, виведення її з тіні, проведення економічним блоком уряду певних економічних заходів для реального розвитку фінансового ринку.