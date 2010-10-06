Країни-донори внесуть ще 11,7 млрд.$ до Глобального фонду

Країни-донори зобов`язалися внести в цілому ще 11,7 млрд. доларів до Глобального фонду з боротьби зі СНІДом, туберкульозом, малярією й іншими небезпечними захворюваннями.

Про це повідомив Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун, передає РІА «Новости».

Підбиваючи підсумки дводенної конференції з внесків до фонду, яка завершується у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку, він подякував державам, що повідомили про внесення коштів до фонду, наголосивши, що за час роботи цієї організації, кошти, що надійшли на її рахунки, вже дозволили врятувати близько 5,7 мільйона людей.

Глобальний фонд з боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією був створений 2002 року. На даний момент фонд працює в 144 країнах світу і вже здійснює програми на загальну суму 19,3 млрд. доларів.