Цього року в Україні циркулюватиме 3 штами грипу

Фахівці очікують цього року в Україні циркуляцію щонайменше трьох різних штамів грипу.

Про це вони заявили під час круглого столу в УНІАН на тему: «Україна напередодні сезонного грипу та вірусно-застудних захворювань: як запобігти ускладненню хвороб?».

Заступник директора Українського Центру грипу та гострих респіраторних інфекцій Міністерства охорони здоров’я України Ірина МАРКОВИЧ, посилаючись на дані спостереження Всесвітньої організації охорони здоров’я в інших країнах, де епідеміологічний сезон вже завершився, повідомила, які саме штами вірусу можуть розповсюдитись в країні.

“Ми очікуємо циркуляцію пандемічного вірусу, який став для нас уже сезонним, – це вірус A/California/07/2009 (H1N1), буде циркулювати вірус, який циркулював в минулому сезоні, – вірус грипу В/Brisbane/60/2008, і передбачається циркуляція нового для нас вірусу - вірусу А/Perth/16/2009 (H3N2)”, - сказала І.МАРКОВИЧ.

Крім того, за її словами, як завжди в Україні циркулюватимуть збудники інших респіраторних захворювань.

Також у ході круглого столу наголошувалось, що цієї осені захворюваність на ГРВІ та грип буде високою. Фахівці передбачили два етапи розвитку епідемії. Загалом медики називають різні дати можливого початку епідемії. Деякі припускають, що це трапиться восени, натомість інші говорять про середину зими. Перша, невисока хвиля захворюваності, вже пройшла у перші два тижні вересня. Найбільшу кількість хворих лікарі очікують у жовтні-листопаді 2010 року. Але це, на думку фахівців, не епідемія, а сезонне підвищення захворюваності.

За даними Українського центру грипу, епідемії грипу можна чекати, швидше за все, наприкінці жовтня, в залежності від погодних умов.

У свою чергу, імунологи вважають, що у зв’язку з сезонними стрибками імунітету та погодними умовами, треба очікувати мінімум двох хвиль грипу. Першої – в середині грудня - на початку січня, а друга прийде орієнтовно у лютому.

Заступник начальника управління організації лікувально-профілактичної допомоги Київської міськдержадміністрації Володимир ЗАГОРОДНІЙ підкреслив, що, згідно з оперативною інформацією, на сьогодні столиця ще не досягнула епідеміологічного порогу більше ніж на 20%.

“Але дивлячись, як змінюються кліматичні умови, ми прекрасно розуміємо, що ріст захворюваності буде”, - сказав він, зауваживши, що це закономірність.

За словами В.ЗАГОРОДНЬОГО, він оптимістично оцінює поступове зниження температури повітря, бо це сприятиме зменшенню кількості хворих. Говорячи про профілактику хвороб, він зауважив, що багато залежить від поведінки кожної людини.

Фахівці наголошують, що важливе значення має своєчасна ізоляція хворих від цілком здорових людей, використання індивідуальних засобів захисту (марлеві пов’язки), загальнооздоровчі заходи (загартовування організму), вживання великої кількості вітамінів. Також слід звернути увагу на запобігання пасивному курінню. Доведено, що діти з родин, у яких курять, частіше хворіють на грип та інші ГРВІ. Важливо привчити дітей мити руки. Рекомендується при поверненні додому обов’язково вимити руки, а до того не доторкатися очей та носа. Тимчасово зменшує захворюваність на грип закриття шкіл у розпал епідемії грипу та ГРВІ.

Якщо ж уникнути хвороби не вдалося – фахівці радять не вдаватись до самолікування, а звертатись до лікаря, а при виборі медпрепаратів обирати тільки якісні ліки, ефективність яких підтверджена клінічними дослідженнями. Слід зазначити, що в Україні на один оригінальний препарат може припадати до 20 генеричних. Обираючи між оригіналами та генериками, споживач має звертати увагу не на ціну саму по собі, а й на склад препарату, країну-виробника, підтвердження його ефективності. Купуючи ліки в аптеці, споживач також має право ознайомитись із відповідними сертифікатами, що підтверджують якість та реєстрацію препарату в Україні.

В.ЗАГОРОДНІЙ звернув увагу й на такий важливий засіб профілактики як вакцинація. Він підкреслив, що це один з найнадійніших способів попередження хвороби.

І.МАРКОВИЧ підкреслила, що на основі даних ВООЗ щодо розповсюдження грипу виробникам вакцин були надані відповідні рекомендації, й тому всі зареєстровані в Україні вакцини містять компоненти, необхідні для убезпечення людини від прогнозованих штамів грипу.

“Тому щеплюватися доцільно, особливо групам ризику, в тому числі медичним працівникам”, - підкреслила вона.

За даними МОЗ, за період епідемії з жовтня 2009 року по травень 2010 року (включно), в Україні на грип та ГРВІ (сумарно) перехворіло 7 753 635 осіб (1686,9 випадків на 10 тис. нас.), що склало 16,87% всього населення країни.

Серед дитячого населення рівні госпіталізації у минулорічних епідсезонах завжди були значно вищими, ніж серед дорослого населення, та у роки епідемії грипу становили від 84% до 93%. Проте, на початку епідемічного підйому цього року (44-51 тижні) рівні госпіталізації були низькими та коливались від 42 до 61% від всіх госпіталізованих, у середньому, за період епідемії - 56,3%.