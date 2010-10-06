У МОЗ очікують підвищення сезонних показників захворюваності на грип та ГРВІ протягом поточного тижня

Протягом поточного тижня можливе незначне підвищення сезонних показників захворюваності на гострі респіраторні інфекції, як в окремих регіонах, так і в цілому по Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на дані "Українського центру грипу та ГРІ" МОЗ України.

“На 39 тижні 2010 року у 10 контрольних містах показники захворюваності на грип та ГРІ знаходяться нижче епідемічних порогів. Всього за минулий тиждень в 10 контрольних містах захворіло 47146 осіб, госпіталізовано 508 осіб (1,08% хворих), серед госпіталізованих 87,01% становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРІ становить 48,44 випадки на 10 тис. населення проти 49,22 випадків на минулому тижні”. – говориться в повідомленні.

Водночас зазначається, що в цілому, статистичний показник зареєстрованої захворюваності, порівняно з попереднім тижнем зменшився на 1,6%. За даними МОЗ, захворюваність дитячого населення, порівняно з минулим тижнем також зменшилась, захворіло 29458 осіб (62,5% з числа всіх хворих). Як і на 38 тижні, частіше хворіли діти віком 1-4 років - 38,52% та 5-9 років (25,05%).

На 39 тижні не зареєстровано жодного летального випадку серед хворих у 10 контрольних містах.

За даними щотижневого електронного бюлетеня ВООЗ (EuroFlu), активність грипу по всьому Європейському регіоні перебуває на низькому рівні.

В загальному, епідемічна ситуація із захворюваністю на грип та ГРІ на 39 тижні, стабільна, відповідає періоду міжсезонної захворюваності на ГРІ, що спостерігається протягом останніх років

Протягом поточного, 40 тижня, можливе незначне підвищення сезонних показників захворюваності на гострі респіраторні інфекції, як в окремих регіонах, так і в цілому по Україні, зазначили в МОЗ України.