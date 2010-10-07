350 юних залізничників відпочинуть у «Артеці» у листопаді

350 юних залізничників віком 12-15 років відпочинуть у Міжнародному дитячому центрі «Артек» у листопаді, на першій в Артеку професійній зміні. Як повідомляє прес-служба “Укрзалізниці”, про це повідомив генеральний директор Укрзалізниці Михайло КОСТЮК.

Дитячі групи формуватимуть з тих, хто вивчає залізничну справу на дитячих залізницях, у будинках науки і техніки за напрямками технічної творчості та художньої самодіяльності.

«Ми розробимо для них фахові програми, організуємо навчання, проведемо конкурси і вікторини на знання залізничної справи, це ж наше майбутнє! Майбутнє української залізниці», – підкреслив М.КОСТЮК.

Найбільше шансів потрапити до “Артеку” матимуть юні залізничники з багатодітних родин працівників галузі, представники залізничних династій, діти–інваліди та діти–сироти.

Окрім відпочинку під час першої залізничної зміни в Міжнародному дитячому центрі діти вивчатимуть шкільну програму та ази залізничної науки.