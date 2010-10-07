Медичний центр ПЕТ-технологій в Києві відкриють 14 жовтня

14 жовтня планується відкрити Центр із застосування ПЕТ-технологій для раннього виявлення онкологічних захворювань, будівництво якого було розпочато в 2007 році на базі Київської міської онкологічної лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління охорони здоров’я міста Києва.

За інформацією начальника Головного управління охорони здоров’я Раїси МОІСЕЄНКО, на сьогодні в Центрі завершуються пусконалагоджувальні роботи. Вона зазначила, що ПЕТ-технологія є достатньо розвинутою в країнах Західної Європи та США і суттєво покращує результати лікування онкологічних хворих.

“Відкриття Центру ядерної медицини дозволить надавати сучасну ефективну допомогу більше як 6 тисячам онкохворим на рік, які мешкають не лише у столиці», – зазначила Р.МОІСЕЄНКО.

Вона зауважила, що відкриття Центру дозволить в найкоротші терміни з максимальним результатом і якістю проводити диференційну діагностику онкологічних захворювань, суттєво впливати на своєчасність та якість подальшого лікування. Крім того, це дозволить зменшити рівень смертності протягом першого року захворювання та підвищити рівень одужання; зменшити загальні витрати на лікування онкологічних хворих за рахунок скорочення потреби у хіміотерапевтичному та променевому лікуванні.

За словами Р.МОІСЕЄНКО, майбутні співробітники Центру із застосування ПЕТ-технологій вже пройшли навчання в Центрі підготовки фахівців з ядерної медицини, головний офіс якого знаходиться в Австрії (м. Відень). За оцінкою австрійських фахівців, співробітники Київської міської онкологічної лікарні є висококваліфікованими спеціалістами та готові до роботи зі складними пристроями, такими як лінійні прискорювачі, ПЕТ/КТ-сканери, циклотронно-радіохімічний комплекс та інші пристрої.

«Інженерні кадри лікарні підготовлені для кваліфікованої експлуатації даного складного обладнання, що підтверджено сертифікатами провідних фірм Siemens, General Electric, Philips та виробників апаратів Тeragam, Teratron, Kobalt, – зазначила начальник Головного управління охорони здоров’я міста.

За даними Київської мерії, на сьогодні тільки в столиці більш як 6 тисяч киян щорічно потребують обстежень за допомогою сучасних технологій раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань.

*** Позитронно-емісійна томографія (ПЕТ) є методом ядерної медицини, в якій використовуються властивості ядерних процесів при встановленні диференційного діагнозу та лікування. За допомогою ПЕТ можна виявити навіть невеликі метастази діаметром у декілька міліметрів. Крім того, ПЕТ є винятково ефективним методом клінічних досліджень пацієнтів з онкопатологією, оскільки дозволяє одержувати унікальну інформацію про метаболічну активність пухлин і зміни метаболізму, пов’язані із проведеною терапією. Це дає можливість оперативно оцінювати ефективність лікування і складати прогноз подальшого перебігу захворювання.