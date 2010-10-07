В Україні щодня реєструють 48 випадків ВІЛ

В Україні щодня реєструються 48 випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІД та іншим соціально-небезпечним хворобам Міністерства охорони здоров`я України Світлана ЧЕРЕНЬКО.

"На жаль, Україна поки ще не може гордитися тим, що взяла епідемію ВІЛ/СНІДу під контроль. Кожен день ми реєструємо 48 нових випадків на ВІЛ-інфекцію в молодому віці. З кожним роком збільшується кількість нових випадків приблизно на 10%. Це все свідчить про те, що наші заходи зі зміни ризикованої поведінки молоді на безпечну поки ще малоефективні, тому первинна профілактика ВІЛ/СНІДу сьогодні є одним із пріоритетних напрямків державної політики протидії ВІЛ/СНІДу", - сказала С.ЧЕРЕНЬКО.

У свою чергу координатор системи ООН, постійний представник ПРООН в Україні Олів`є АДАМ додав, що згідно з офіційною статистикою в Україні на обліку перебуває приблизно 167 тис. осіб з ВІЛ-інфекцією, з них 33 тисячі - хворих на СНІД. "На жаль, це тільки верхівка айсбергу. Ця статистика не віддзеркалює реальної ситуації, тому що 7 із 10-ох ВІЛ-позитивних людей не знають про свій статус", - зазначив він.

За його словами, в Україні реальна кількість ВІЛ-позитивних та хворих на СНІД може дорівнювати 360 тисячам, що становить приблизно 1,33% від кількості дорослого населення країни. "Ці дані свідчать про найактивнішу і найшвидшу ВІЛ-епідемію в Європі. Також ми бачимо підйом кількості і інших захворювань, що передаються статевим шляхом. І особливо це стосується молоді. Це означає, що наша профілактика не працює", - вважає О.АДАМ.

На його думку, головними профілактичними заходами для припинення поширення ВІЛ/СНІД мають стати регулярне тестування на ВІЛ-інфекцію, а також використання презервативів при статевих контактах.