У Києві відбудеться акція "Пробіг заради життя"

В Києві 9 жовтня на Майдані Незалежності відбудеться благодійна акція "Пробіг заради життя" на підтримку ВІЛ-позитивних.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив управляючий партнер "Паблісіті Україна" Дмитро ВАСИЛЬЄВ.

"Ця акція відбуватиметься для того, щоб проінформувати людей, що епідемія ВІЛ/СНІД в Україні є, та її треба зупинити... Тема цьогорічного пробігу - діти, які живуть з ВІЛ/СНІД. І їм будуть допомагати всі люди, які зареєструються на пробіг", - сказав Д.ВАСИЛЬЄВ.

За його словами, благодійний внесок для дорослих людей становитиме 50 грн., а для молодших - 30 грн. "Всі гроші будуть направлені в дитячу лікарню "Охматдит", - додав він.

"Дуже важливо, що "Пробіг заради життя" зміг мобілізувати навколо себе десятки тисяч людей, але ще важливіше, щоб він допоміг мобілізувати десятки тисяч доларів коштів, які будуть перенаправлені на профілактику, лікування та догляд ВІЛ-інфікованих", - у свою чергу додав координатор системи ООН, постійний представник ПРООН в Україні Олів`є АДАМ.

Благодійна акція розпочнеться на Майдані Незалежності в 11.00 9 жовтня. Акція організована Всеукраїнською благодійною асоціацією "Рівний - рівному" та відбуватиметься за підтримки Представництва ООН в Україні, Київської міської державної адміністрації. Інформаційним партнером заходу стала Національна телекомпанія України.

"Ми дуже вдячні всім громадським організаціям та ініціативам, які на сьогоднішній день на власні сили та кошти проводять заходи та ініціюють подібні акції. Ми завжди будемо їх підтримувати і в майбутньому працювати, щоб через декілька років статистика та ситуація з поширенням ВІЛ/СНІД в Україні покращилася", - сказав начальник Головного управління у справах сім`ї, молоді та спорту КМДА Володимир ФІЛІППОВ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні щодня реєструються 48 випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію в молодому віці. З кожним роком кількість нових випадків захворювання на ВІЛ/СНІД збільшується приблизно на 10%.

За оцінками ООН, кількість ВІЛ-позитивних та хворих на СНІД в Україні може дорівнювати 360 тисячам, що становить приблизно 1,33% від кількості дорослого населення країни.

В той же час, згідно з офіційною статистикою, на обліку в спеціалізованих установах України перебуває біля 167 тис. осіб з ВІЛ-інфекцією, з них 33 тисячі - хворих на СНІД.