Як вагітних перевіряють на ВІЛ, або "Заморожені" аналізи

Простоявши на обліку у зв’язку з вагітністю в жіночій консультації однієї зі столичних поліклінік понад два місяці, моя знайома встигла звикнути до того, що на здачу загальних аналізів сечі і крові існують негласні тижневі черги — у лабораторіях бракує реактивів. Подекуди заповзятливі медики в літній період навіть примудрялися за видачу позачергово талончика на аналіз брати по 10—20 гривень. Мою знайому вже перестало дивувати, що обов’язковий для вагітних аналіз на RW і торч-інфекції їй пропонують здати платно в приватних лабораторіях. З тієї самої причини — у державних медичних закладах немає реактивів.

Здивувало, що лікар, котра наглядала, жодного разу не згадала про аналіз на ВІЛ, який жінці впродовж вагітності потрібно здати двічі. Причому вперше — на терміні до 24 тижнів. Робиться це для того, аби, вчасно виявивши ВІЛ-інфекцію у вагітної, направити її на диспансерний нагляд у профільний заклад, дообстежити і призначити медикаментозну профілактику вертикальної трансмісії — тобто три антиретровірусних препарати, які знижують ризик передачі ВІЛ від матері до дитини. Для цього весь світ тестує вагітних на ВІЛ. У нас у країні такий захід — добровільно-примусовий. Добровільний, оскільки законодавством України визначено, що тестування на ВІЛ відбувається за згодою. Примусовий — бо таким чином держава намагається захистити ще не народженого громадянина. І якщо на пологи прибуває недообстежена вагітна, то в пологовому їй роблять швидкий тест на ВІЛ. Крім того, на аналіз береться пуповинна кров, що залишається з пологів. Доти, доки не буде отримано результат останнього аналізу (якщо статус матері невідомий), відповідно до протоколу, затвердженого наказом МОЗ, рекомендується не прикладати дитину до материнських грудей, оскільки це збільшує ризик передачі ВІЛ дитині на 20%.

Почувши запитання про аналіз на ВІЛ, лікар жіночої консультації зніяковіла й видала моїй знайомій аркуш із адресами чотирьох міських кабінетів довіри, де цей аналіз можна зробити. Як з’ясувалося, такий спосіб виходу з ситуації, поряд із заморожуванням «до кращих часів» взятої у вагітних крові для аналізу на ВІЛ, практикувався в столичних поліклініках з початку червня (саме тоді в Києві скінчилися закуплені державою тест-системи на ВІЛ) до останнього часу (коли певну кількість реактивів нарешті було придбано за кошти міського бюджету). У цей період у пологові будинки прибуло на пологи чимало недообстежених жінок. Про те, що ситуація нормалізувалася, лікарі жіночих консультацій дізналися цього тижня від самих вагітних, яких перестали приймати кабінети довіри, відсилаючи в поліклініки.

— Проблема була, — розповів Олександр Юрченко, головлікар клінічної лікарні №5, у якій розміщується Київський міський центр профілактики і боротьби з ВІЛ/СНІД. — Вона є й сьогодні. При тому, що тест-системи на ВІЛ, куплені торік, в Україні закінчилися в різний час залежно від регіону (у Києві — на початку червня), державних закупівель досі не проведено. Наприкінці червня був закінчений тендер у Головному управлінні охорони здоров’я, і з початку липня ми використовуємо тести, куплені за кошти місцевого бюджету. Доти потреби міста перекривалися діяльністю міського центру СНІДу, що не припиняв тестування ані на день. І, до речі, ганяти вагітних жінок у кабінети довіри, щоб вони перебували там серед людей з групи ризику і створювали черги, не було потреби. Можна було набрати в консультації 20 аналізів і відправити до нас. Але жінкам цього навіть не пропонували — зайвий клопіт.

Перебої з поставками тест-систем на ВІЛ — не перший випадок. Це, за словами Олександра Юрченка, періодично трапляється вже два роки поспіль і пов’язане не так із нестачею фінансування, як із недосконалістю тендерної системи державних закупівель:

— Я сам учасник державних тендерних процесів. Як працівник однієї з технічних груп при Міністерстві охорони здоров’я, знаю про це не з чуток. Приміром, тяганина із закупівлею деяких препаратів триває вже півроку.

На сьогодні на складі центру СНІДу є 34 тисячі тест-систем на ВІЛ, закуплених за кошти бюджету Києва. Цього місту вистачить приблизно на два з половиною-три місяці. Ми розраховуємо, що до листопада державна закупка все-таки буде. Проте, оскільки йде вона дуже погано, ми вже надіслали в міське управління здоров’я лист із проханням розглянути питання про виділення нової суми — 360 тисяч гривень, аби покрити потребу до лютого. Навіть якщо державні тест-системи надійдуть у грудні чи на початку січня, то до лютого місто таким чином буде забезпечене безперебійно. З урахуванням змін, які відбулися у міськуправлінні охорони здоров’я (мається на увазі зміна керівництва. —

А.К.), гадаю, буде прийнято правильне рішення. Бо писати протягом чотирьох місяців листи й не отримувати жодних відповідей — щонайменше, дивно…

— Тендерна закупівля — дуже складна процедура, — каже Володимир Загородній, в.о. начальника Головного управління охорони здоров’я міста Києва. — Механізми регулювання, напевно, мають бути зовсім інші. Багато що закуповується на рік наперед. Переживши грип, наприклад, деяких речей накупили на три роки наперед. І я не впевнений, що можна говорити про ефективність використання бюджетних коштів, якщо все це про всяк випадок лежатиме три роки — в очікуванні чергової епідемії. Ось тому й затягується процедура закупівель.

До речі, зовсім недавно уряд виділив МОЗ 71,9 млн.грн. на закупівлю вакцин для імунопрофілактики дітей. Тим часом у столичних пологових будинках наприклад, спостерігається проблема з БЦЖ, робити які держава зобов’язує на третій день після народження маляти, хоч є сумніви в доцільності цієї процедури. У поліклініках бракує реактивів для лабораторних аналізів, а онкохворі (у тому числі й діти) не отримують препаратів, які, відповідно до державної програми, мають бути для них безплатними.

— Що стосується заморожування крові, зданої для проведення аналізу на ВІЛ, — продовжує Володимир Васильович, — то такі випадки бували. Не важливо, скільки, — 20 флаконів чи сотня. Важливо те, що для дослідження крові бракувало реактивів. З коштів місцевого бюджету, наскільки це дозволено, ми закупили тест-системи, правда — більше для центру СНІДу та обстеження вагітних. Хоча є й інші обов’язкові категорії. Наприклад, призовники. Ми зараз займаємося цим питанням, щоб збоїв не було. Але періодично проблема виникає, і нічого особливого в цьому немає. Пов’язана вона з неритмічністю забезпечення: з одного боку — з проведенням тендерів, а з іншого — з обмеженими фінансовими ресурсами.

* * *

Три місяці вагітні жінки столиці, ризикуючи власним здоров’ям, а також здоров’ям майбутніх громадян України, тихо нарікаючи, торували стежку в досить незручно розташовані кабінети довіри. Лише один із них міститься в центрі — на вулиці Трьохсвятительській, 7. До речі, його доля — під сумнівом. Будинок, у якому кабінет орендує приміщення, ще 2009 року КМДА продала з аукціону. І поки що невідомо, чи захоче новий власник — ТОВ «Профі Блінкер» — продовжити договір оренди. Вражає,?що опитані «ДТ» представники українських фондів, які спеціалізуються на запобіганні поширенню ВІЛ/СНІД в Україні, виявилися не в курсі проблеми з держзакупівлями тест-систем на ВІЛ. Панікували лікарі жіночих консультацій і пологових будинків. Не робило жодних публічних заяв міське управління охорони здоров’я. Мовчали ЗМІ. У прес-службі МОЗ щиро здивувалися, почувши запитання, чи проводилися останнім часом держзакупівлі тест-систем на ВІЛ, і якщо ні, то з якої причини: за ці три місяці «ДТ» було першим ЗМІ, яке надіслало такий запит. Офіційної відповіді на нього поки що не отримано.

Невже ми настільки звикли, що в Україні все погано й усього бракує, що навіть не вважаємо за потрібне про це згадувати й притягувати до відповідальності?

Алла КОТЛЯР, Дзеркало тижня

dt.ua