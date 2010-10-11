Токсичні речовини з Угорщини можуть потрапити в Україну

Експерти прогнозують, що токсичні речовини з Угорщини можуть потрапити в українську частину Дунаю через два тижні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Дунайської гідрометеорологічна обсерваторія.

Згідно з прес-релізом Міністерства охорони навколишнього середовища Румунії, з ранку 7 жовтня 2010 р. було зафіксовано підвищення лужності води у річці Раба, що впадає до Дунаю на 1830-му кілометрі. Надійних даних про потрапляння шкідливих речовин до Дунаю не надходило.

Базуючись на оперативній гідрологічній інформації, Дунайською гідрометеорологічною обсерваторією були зроблені розрахунки потенційного часу добігання від 1830 км до м.Рені – верхів’я української ділянки Дунаю. За розрахунками швидкості течії Дунаю (середня швидкість - 5,5 км/годину), на 8.00 8 жовтня 2010 р. цей час потрапляння небезпечних речовин до річки становитиме 14 діб.

Дунайською гідрометеорологічною обсерваторією МНС України проводиться постійний моніторинг обстановки та здійснюється відбір та аналіз води з р.Дунай.

Головним управлінням МНС України в Одеській області ініційовано розгляд питань щодо посилення моніторингу на українській ділянці р. Дунай на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня в Угорщині внаслідок вибуху на алюмінієвому заводі, розташованому за 160 кілометрів від Будапешта, витекло близько 1,1 мільйонів кубічних метрів токсичної речовини. Речовина є сумішшю води і рідких промислових відходів, які містять важкі метали, її визнано фахівцями небезпечною для життя.

У результаті екологічної катастрофи загинули чотири особи, госпіталізовано понад 120 осіб, отруйні хімікати потрапили до річок.

Жителів населених пунктів, розташованих в районі лиха, довелося евакуювати на вертольотах. В окремих районах країни оголошено надзвичайний стан.

Найбільше постраждали сім населених пунктів, в деяких з них глибина токсичної рідини сягає двох метрів. Кілька населених пунктів буквально поховані під токсичними потоками.

Представники угорської влади заявили, що країні потрібно більше року і десятки мільйонів доларів для ліквідації наслідків катастрофи.