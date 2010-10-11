Янукович доручив посилити моніторинг Дунаю

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду посилити моніторинг стану води на українській ділянці річки Дунай, а також надати допомогу Угорщині у зв`язку з надзвичайною ситуацією, що виникла внаслідок аварії на підприємстві алюмінієвої промисловості в угорському місті Айка.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави Української держави.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ, т.в.о. міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Михайлу БОЛОТСЬКИХ, міністру охорони навколишнього природного середовища Миколі ЗЛОЧЕВСЬКОМУ, голові Закарпатської обласної державної адміністрації Олександру ЛЕДИДІ оперативно визначитися з видами, формами та обсягами практичної допомоги, яка може бути надана угорській стороні.

Згідно з доручення Президента України, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО має сприяти взаємодії міністерств та відомств України з відповідними урядовими структурами Угорської Республіки в рамках надання допомоги.

В.ЯНУКОВИЧ доручив голові Державної митної служби Ігорю КАЛЄТНІКУ та голові Державної прикордонної служби Миколі ЛИТВИНУ забезпечити безперешкодний перетин державного та митного кордонів України особами, вантажами, транспортними та технічними засобами, які направляються в рамках надання допомоги Угорській Республіці.

Окрім того, Президент дав доручення М.АЗАРОВУ, М.БОЛОТСЬКИХ, М.ЗЛОЧЕВСЬКОМУ, міністру фінансів Федору ЯРОШЕНКУ, міністру оборони Михайлу ЄЖЕЛЮ, міністру охорони здоров`я Зіновію МИТНИКУ, голові Державного комітету України з водного господарства Василю СТАШУКУ та голові Одеської обласної державної адміністрації Едуарду МАТВІЙЧУКУ посилити моніторинг стану води на українській ділянці р. Дунай, вжити вичерпних заходів захисту населення та об’єктів життєзабезпечення при можливому виникненні надзвичайної ситуації на території України.

В.ЯНУКОВИЧ також доручив керівнику та членам уряду забезпечити перевірку стану екологічно небезпечних об’єктів України та вжити невідкладних заходів щодо недопущення надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня в Угорщині в результаті вибуху на алюмінієвому заводі, розташованому за 160 кілометрів від Будапешта, витекло близько 1,1 млн. кубометрів токсичної речовини. Речовина є сумішшю води і рідких промислових відходів, які містять важкі метали, її визнано фахівцями небезпечною для життя.

У результаті екологічної катастрофи загинули четверо осіб, госпіталізовано понад 120 осіб, отруйні хімікати потрапили до річок.

Жителів населених пунктів, розташованих в районі лиха, довелося евакуювати на вертольотах. В окремих районах країни оголошено надзвичайний стан.

Найбільше постраждали сім населених пунктів, в деяких з них глибина токсичної рідини сягає двох метрів. Кілька населених пунктів буквально поховані під токсичними потоками.

Представники угорської влади заявили, що країні потрібно більше року і десятки мільйонів доларів для ліквідації наслідків екологічної катастрофи.