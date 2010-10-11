Стан води в українському Дунаї відповідає нормам

У Міністерстві охорони навколишнього природного середовища заявляють, що стан води в українській акваторії Дунаю відповідає нормам.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Мінприроди, у зв’язку з екологічною ситуацією, що склалася внаслідок аварії на заводі у місті Айка (Угорщина), Державна екологічна інспекція з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря на виконання доручення Міністерства охорони навколишнього природного середовища України проводить щоденні спостереження за станом ріки Дунай. Протягом 7-10 жовтня змін поверхневого стану води не спостерігалося, вміст забруднюючих речовин у воді не перевищує гранично допустимі концентрації.

За прогнозами Гідрометеослужби, проходження плями забруднюючих речовин по українській акваторії Дунаю є вірогідним 19-20 жовтня.

Інспекція продовжує постійний моніторинг стану води Дунаю, результати спостережень щоденно надаються Мінприроди і МНС.